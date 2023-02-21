Edson Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Fernando 24 Nisan 1998 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edson Fernando da Silva Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Fernando Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Edson Fernando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edson Fernando'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edson Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edson Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında EC Bahia

27 Ocak 2022 yılında Rukh Lviv

12 Nisan 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Rukh Lviv

Edson Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Fernando şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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