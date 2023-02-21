Oleg Veremiyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Veremiyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Veremiyenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Veremiyenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Veremiyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Veremiyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Veremiyenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Veremiyenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Veremiyenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Veremiyenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Veremiyenko 13 Şubat 1999 tarihinde Novoukrainka, Kirovograd Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Веремієнко Олег Костянтинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Veremiyenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Oleg Veremiyenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Veremiyenko'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Veremiyenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Veremiyenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Veremiyenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Veremiyenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty II

12 Şubat 2019 yılında FK Kalush

30 Haziran 2019 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty

28 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv II

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

2 Ağustos 2021 yılında Podillya Kh.

30 Haziran 2022 yılında Rukh Lviv

Oleg Veremiyenko kimdir

Oleg Veremiyenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Veremiyenko şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Novoukrainka (-2011), Zirka-Spartak Kirovograd (2011-2012), UFK-Karpaty Lviv (2012-2016)

Oleg Veremiyenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U20 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Oleg Veremiyenko nereli

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