Dmytro Ledviy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Ledviy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Ledviy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Ledviy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmytro Ledviy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Ledviy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Ledviy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Ledviy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Ledviy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Ledviy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Ledviy 26 Ağustos 2003 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ледвій Дмитро Ростиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Ledviy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Ledviy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Ledviy'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmytro Ledviy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Ledviy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmytro Ledviy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Ledviy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Dmytro Ledviy kimdir

Dmytro Ledviy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Ledviy şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karpaty Lviv

Dmytro Ledviy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmytro Ledviy nereli

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