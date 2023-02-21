Vasyl Runich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Runich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasyl Runich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasyl Runich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasyl Runich 31 Ocak 2000 tarihinde Livchytsi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Руніч Василь Зеновійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasyl Runich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vasyl Runich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasyl Runich'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasyl Runich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasyl Runich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasyl Runich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasyl Runich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty II

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

8 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv II

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

Vasyl Runich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasyl Runich şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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