Maryan Mysyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maryan Mysyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maryan Mysyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maryan Mysyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maryan Mysyk 2 Ekim 1996 tarihinde Radekhiv, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мисик Мар`ян Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maryan Mysyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Maryan Mysyk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maryan Mysyk'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maryan Mysyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maryan Mysyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maryan Mysyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maryan Mysyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Metalurg II

17 Temmuz 2015 yılında PFK Stal II

1 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

3 Temmuz 2018 yılında Vorskla Poltava

24 Temmuz 2019 yılında Rukh Lviv

3 Eylül 2019 yılında Veres Rivne

31 Aralık 2019 yılında Rukh Lviv

Maryan Mysyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maryan Mysyk şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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