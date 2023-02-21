Talles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talles 12 Mayıs 1998 tarihinde Divinópolis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Talles Brener de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talles Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Talles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Talles'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Talles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2019 yılında Noroeste-SP

1 Haziran 2019 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2020 yılında Vila Nova FC

5 Şubat 2021 yılında Olimpik Donetsk

30 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

2 Nisan 2022 yılında KuPS

30 Haziran 2022 yılında Rukh Lviv

Talles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talles şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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