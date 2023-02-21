Jefferson Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jefferson Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jefferson Vinicius 3 Mayıs 2000 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Vinicius Vitor da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jefferson Vinicius Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Jefferson Vinicius, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Vinicius'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jefferson Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jefferson Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Eylül 2018 yılında Grêmio U20
1 Mart 2019 yılında Grêmio B
27 Ocak 2023 yılında Rukh Lviv
Jefferson Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jefferson Vinicius şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
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