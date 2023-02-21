Rostyslav Lyakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostyslav Lyakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rostyslav Lyakh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rostyslav Lyakh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rostyslav Lyakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostyslav Lyakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rostyslav Lyakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostyslav Lyakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rostyslav Lyakh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rostyslav Lyakh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rostyslav Lyakh 12 Ekim 2000 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лях Ростислав Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rostyslav Lyakh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Rostyslav Lyakh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rostyslav Lyakh'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rostyslav Lyakh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rostyslav Lyakh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Rostyslav Lyakh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rostyslav Lyakh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty II

1 Ocak 2020 yılında Karpaty

5 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv II

6 Ekim 2020 yılında Karpaty Galych

31 Aralık 2020 yılında Rukh Lviv II

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

Rostyslav Lyakh kimdir

Rostyslav Lyakh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rostyslav Lyakh şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuFK Mukachevo-2

Rostyslav Lyakh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Rostyslav Lyakh nereli

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