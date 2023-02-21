Viv Solomon Otabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viv Solomon Otabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viv Solomon Otabor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viv Solomon Otabor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viv Solomon Otabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viv Solomon Otabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viv Solomon Otabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viv Solomon Otabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viv Solomon Otabor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viv Solomon Otabor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viv Solomon Otabor 2 Ocak 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Viv Efosa Solomon-Otabor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viv Solomon Otabor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Viv Solomon Otabor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Viv Solomon Otabor'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viv Solomon Otabor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vivsolomonn/

Viv Solomon Otabor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viv Solomon Otabor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Viv Solomon Otabor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viv Solomon Otabor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Birmingham U18

28 Şubat 2014 yılında Oxford City

31 Mayıs 2014 yılında Birmingham U18

1 Temmuz 2015 yılında Birmingham

31 Ocak 2017 yılında Bolton

31 Mayıs 2017 yılında Birmingham

26 Temmuz 2017 yılında Blackpool

31 Mayıs 2018 yılında Birmingham

31 Ocak 2019 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2019 yılında Birmingham

8 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2020 yılında Wigan

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Kasım 2021 yılında St. Johnstone

29 Ocak 2022 yılında Rukh Lviv

Viv Solomon Otabor kimdir

Viv Solomon Otabor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viv Solomon Otabor şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Viv Solomon Otabor nereli

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