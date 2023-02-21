Marko Sapuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Sapuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Sapuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Sapuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Sapuga 29 Mayıs 2003 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сапуга Марко Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Sapuga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Marko Sapuga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Sapuga'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Sapuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Sapuga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Sapuga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Sapuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

1 Ekim 2021 yılında Rukh Lviv

Marko Sapuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Sapuga şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Sapuga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2011-2014), UFK-Karpaty Lviv (2014-2019)

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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