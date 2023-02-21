Bogdan Slyubyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Slyubyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Slyubyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Slyubyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Slyubyk 11 Şubat 2004 tarihinde Ushkovychi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Слюбик Богдан Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Slyubyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Bogdan Slyubyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Slyubyk'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Slyubyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Slyubyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Slyubyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Slyubyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

5 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv U19

1 Ağustos 2022 yılında Rukh Lviv

Bogdan Slyubyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Slyubyk şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Slyubyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2014-2019)

Ukrayna U19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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