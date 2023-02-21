Ostap Prytula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ostap Prytula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ostap Prytula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ostap Prytula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ostap Prytula 24 Haziran 2000 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Притула Остап Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ostap Prytula Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Ostap Prytula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ostap Prytula'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ostap Prytula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ostap Prytula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ostap Prytula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ostap Prytula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty II

1 Ocak 2020 yılında Karpaty

28 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv

Ostap Prytula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ostap Prytula şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ostap Prytula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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