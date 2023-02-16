Diego Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Conde 28 Ekim 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego José Conde Alcoado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Conde Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Diego Conde, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Conde'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Conde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegocondea13/

Diego Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid B

16 Temmuz 2018 yılında Navalcarnero

30 Haziran 2019 yılında Atl. Madrid B

28 Ağu 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

28 Temmuz 2021 yılında Getafe

Diego Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Conde şuan Getafe takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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