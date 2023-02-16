Mauro Arambarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Arambarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Arambarri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Arambarri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mauro Arambarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Arambarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Arambarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Arambarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Arambarri 30 Eylül 1995 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Wilney Arambarri Rosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Arambarri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Mauro Arambarri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mauro Arambarri'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Mauro Arambarri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marambarri8

http://www.instagram.com/mauroarambarri8

Mauro Arambarriboyu ve yaşı kaç

Mauro Arambarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Arambarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Arambarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Arambarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensor

31 Ocak 2016 yılında G. Bordeaux

8 Ağu 2017 yılında Boston River

9 Ağu 2017 yılında Getafe

30 Haziran 2018 yılında Boston River

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

Mauro Arambarri kimdir

Mauro Arambarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Arambarri şuan Getafe takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gladiador, Tropezón (2003-2010), Nacional de Salto (2010)

Mauro Arambarri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauro Arambarri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
(4 Yıllık) Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Utkan Gokcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkan Gokcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Utkan Gokcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkan Gokcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Dybala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Dybala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları