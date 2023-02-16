Mauro Arambarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Arambarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Arambarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Arambarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Arambarri 30 Eylül 1995 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Wilney Arambarri Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Arambarri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Mauro Arambarri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mauro Arambarri'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Mauro Arambarri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marambarri8

http://www.instagram.com/mauroarambarri8

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Mauro Arambarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Arambarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Arambarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Arambarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensor

31 Ocak 2016 yılında G. Bordeaux

8 Ağu 2017 yılında Boston River

9 Ağu 2017 yılında Getafe

30 Haziran 2018 yılında Boston River

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

Mauro Arambarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Arambarri şuan Getafe takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mauro Arambarri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gladiador, Tropezón (2003-2010), Nacional de Salto (2010)

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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