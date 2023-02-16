Juan İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İglesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İglesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İglesias 3 Temmuz 1998 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Antonio Iglesias Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İglesias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Juan İglesias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan İglesias'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan İglesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İglesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan İglesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İglesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2017 yılında Logroñés Prom.

1 Temmuz 2018 yılında UD Logroñés

18 Temmuz 2019 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2021 yılında Getafe

Juan İglesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İglesias şuan Getafe takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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