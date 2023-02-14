Dimitri Oberlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Oberlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitri Oberlin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitri Oberlin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitri Oberlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Oberlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitri Oberlin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Oberlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Oberlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Oberlin 27 Eylül 1997 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dimitri Joseph Oberlin Mfomo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Oberlin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Dimitri Oberlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitri Oberlin'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Oberlinboyu ve yaşı kaç

Dimitri Oberlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dimitri Oberlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitri Oberlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Oberlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2015 yılında RB Salzburg

15 Temmuz 2016 yılında SCR Altach

31 Aralık 2016 yılında RB Salzburg

20 Temmuz 2017 yılında FC Basel

30 Haziran 2018 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel

31 Ocak 2019 yılında Empoli

30 Haziran 2019 yılında FC Basel

1 Temmuz 2019 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2020 yılında FC Basel

26 Ocak 2021 yılında FC Bayern II

28 Temmuz 2021 yılında Servette FC

31 Ağu 2022 yılında FC Thun

30 Haziran 2023 yılında Servette FC

Dimitri Oberlin kimdir

Dimitri Oberlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Oberlin şuan FC Thun takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Etoile-Broye, FC Lausanne-Sport, FC Zürich (-2014)

Dimitri Oberlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 9 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitri Oberlin nereli

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