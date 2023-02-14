Zemerart Lekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zemerart Lekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zemerart Lekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zemerart Lekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zemerart Lekaj 19 Ekim 2000 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zemerart Lekaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Zemerart Lekaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zemerart Lekaj'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zemerart Lekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zemerart Lekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zemerart Lekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zemerart Lekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Thun

Zemerart Lekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zemerart Lekaj şuan FC Thun takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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