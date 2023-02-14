Erik Wyssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Wyssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Wyssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Wyssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Wyssen 19 Ağu 2001 tarihinde Kandergrund şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Wyssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Wyssen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Wyssen'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Wyssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Wyssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Wyssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Wyssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Erik Wyssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Wyssen şuan FC Thun takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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