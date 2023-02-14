Roland Ndongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Ndongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Ndongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Ndongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Ndongo 11 Ekim 1994 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Etienne Roland Ndongo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Ndongo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Roland Ndongo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Ndongo'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Ndongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roland Ndongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Ndongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Ndongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion U18

1 Ocak 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında Thonon Évian B

1 Temmuz 2015 yılında Stade Nyonnais

22 Temmuz 2016 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Roland Ndongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Ndongo şuan FC Thun takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roland Ndongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lausanne-Sport, FC Rolle, FC Stade Nyonnais

İsviçre U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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