Roland Ndongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Ndongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roland Ndongo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roland Ndongo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roland Ndongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Ndongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roland Ndongo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Ndongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Ndongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Ndongo 11 Ekim 1994 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Etienne Roland Ndongo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Ndongo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Roland Ndongo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Ndongo'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Ndongoboyu ve yaşı kaç

Roland Ndongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roland Ndongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Roland Ndongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Ndongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion U18

1 Ocak 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında Thonon Évian B

1 Temmuz 2015 yılında Stade Nyonnais

22 Temmuz 2016 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Roland Ndongo kimdir

Roland Ndongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Ndongo şuan FC Thun takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport, FC Rolle, FC Stade Nyonnais

Roland Ndongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roland Ndongo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Wetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Wetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Wetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Wetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Qollaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Qollaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Qollaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Qollaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastien Conus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastien Conus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastien Conus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastien Conus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?