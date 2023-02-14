Hiran Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiran Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiran Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiran Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiran Ahmed 6 Nisan 2000 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Irak,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı هيران احمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiran Ahmed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hiran Ahmed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hiran Ahmed'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hiran Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hiran Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiran Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiran Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wattenschd. U19

1 Temmuz 2018 yılında Hombruch U19

31 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

1 Ocak 2020 yılında FC Thun

Hiran Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiran Ahmed şuan FC Thun takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hiran Ahmed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Bochum (-2017), SG Wattenscheid 09 (2017-2018), Hombrucher SV (2018-2019), FC Thun (2019)

Irak takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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