Omer Dzonlagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Dzonlagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Dzonlagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Dzonlagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Dzonlagic 25 Mayıs 1995 tarihinde Meiringen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Dzonlagic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Omer Dzonlagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Omer Dzonlagic'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Dzonlagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omer Dzonlagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Dzonlagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Dzonlagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Bern

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Thun

11 Ocak 2019 yılında SC Kriens

30 Haziran 2019 yılında FC Thun

1 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

30 Eylül 2020 yılında FC Thun

Omer Dzonlagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Dzonlagic şuan FC Thun takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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