Leonardo Bertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Bertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Bertone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Bertone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Bertone 14 Mart 1994 tarihinde Wohlen bei Bern şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Fabrizio Bertone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Bertone Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Leonardo Bertone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Bertone'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Bertone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardo.bertone/

Leonardo Bertone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Bertone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Bertone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Bertone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

1 Ocak 2014 yılında BSC Young Boys

1 Ocak 2019 yılında Cincinnati

13 Ocak 2020 yılında FC Thun

16 Eylül 2020 yılında Waasl.-Beveren

5 Temmuz 2022 yılında FC Thun

Leonardo Bertone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Bertone şuan FC Thun takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonardo Bertone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Wohlensee, BSC Young Boys (04/2004-07/2012)

İsviçre U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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