Dmitri Landakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Landakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Landakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Landakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Landakov 21 Mayıs 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ландаков Дмитрий Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Landakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Landakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Landakov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Landakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Landakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Landakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Landakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2017 yılında Loko Moskau II

3 Ağustos 2018 yılında Orenburg II

8 Ağustos 2020 yılında Ural 2

1 Temmuz 2022 yılında Ural

Dmitri Landakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Landakov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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