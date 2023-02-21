Dmitri Pivovarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Pivovarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Pivovarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Pivovarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Pivovarov 21 Mart 2000 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пивоваров Дмитрий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Pivovarov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Dmitri Pivovarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitri Pivovarov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Pivovarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Pivovarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Pivovarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Pivovarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2018 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Dmitri Pivovarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Pivovarov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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