Dmitri Ternovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Ternovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Ternovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Ternovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Ternovskiy 28 Eylül 1994 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Терновский Дмитрий Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Ternovskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Ternovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Ternovskiy'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Ternovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuliya_dima/

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Dmitri Ternovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Ternovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Ternovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Ternovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Fakel Voronezh

1 Ocak 2014 yılında ara verdi

1 Temmuz 2014 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2016 yılında Volgar

3 Temmuz 2018 yılında Fakel Voronezh

20 Şubat 2019 yılında Ekaterinodar

31 Temmuz 2019 yılında Olimp Khimki

15 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

15 Temmuz 2022 yılında Dinamo Makhach.

Dmitri Ternovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Ternovskiy şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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