Dmytro Romanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Romanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Romanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Romanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Romanov 25 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Романов Дмитро Русланович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Romanov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Romanov'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Romanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Romanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmytro Romanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Romanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Chornomorets

22 Eylül 2022 yılında Real Farma

31 Aralık 2022 yılında Chornomorets

Dmytro Romanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Romanov şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh-11 Chornomorets Odessa (2016), Chornomorets Odessa (2017-2018), DYuSSh-11 Chornomorets Odessa (2018-2019), Athletic Odessa (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.