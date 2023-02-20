Dominique Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominique Badji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominique Badji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominique Badji 16 Ekim 1992 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominique Badji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dominique Badji'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominique Badji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dbadji14

http://www.instagram.com/badji14/

Dominique Badji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominique Badji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dominique Badji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominique Badji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında BU Terriers

4 Mart 2015 yılında Colorado

7 Ağustos 2015 yılında Charlotte Ind.

31 Aralık 2015 yılında Colorado

23 Temmuz 2018 yılında Dallas

2 Aralık 2019 yılında Nashville

29 Temmuz 2021 yılında Colorado

4 Ocak 2022 yılında Cincinnati

Dominique Badji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominique Badji şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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