Sergio Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Santos 4 Eylül 1994 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Henrique Santos Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Sergio Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Santos'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ssantos.17/

Sergio Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Audax U19

1 Ocak 2015 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2019 yılında Philadelphia

8 Temmuz 2022 yılında Cincinnati

Sergio Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Santos şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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