Junior Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Moreno 20 Temmuz 1993 tarihinde San Cristóbal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Júnior Leonardo Moreno Borrero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Junior Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Moreno'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juniormoreno8/

Junior Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zulia FC

2 Ocak 2018 yılında D.C. United

25 Şubat 2022 yılında Cincinnati

Junior Moreno kimdir

Junior Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Moreno şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Junior Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 5 numaralı formasıyla 3 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 1 gol atmıştır.

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Junior Moreno nereli

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