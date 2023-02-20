İsaiah Foster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Foster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Foster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Foster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Foster 12 Ağustos 2003 tarihinde Frederick, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Foster Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. İsaiah Foster, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsaiah Foster'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaiah Foster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isaiahfoster03/

İsaiah Foster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Foster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaiah Foster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Foster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Switchbacks FC

31 Ocak 2023 yılında Cincinnati

İsaiah Foster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Foster şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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