Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arquimides Ordonez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arquimides Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arquimides Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arquimides Ordonez 5 Ağustos 2003 tarihinde Cincinnati, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Arquímides Rafael Zacarías Ordóñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arquimides Ordonez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arquimides Ordonez'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arquimides Ordonez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arquimidesss/

Arquimides Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arquimides Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Arquimides Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arquimides Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FCC Academy

2 Temmuz 2021 yılında Cincinnati

Arquimides Ordonez kimdir

Arquimides Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arquimides Ordonez şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Arquimides Ordonez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guatemala takımında 19 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Guatemala U20 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arquimides Ordonez nereli

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