Roman Celentano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Celentano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Celentano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Celentano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Celentano 14 Eylül 2000 tarihinde Naperville, Illinois şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Celentano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Celentano'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Celentano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Celentano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Celentano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Celentano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Indiana Hoosier

11 Ocak 2022 yılında Cincinnati

Roman Celentano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Celentano şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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