Kenneth Vermeer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenneth Vermeer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenneth Vermeer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenneth Vermeer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenneth Vermeer 10 Ocak 1986 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Kenneth Harold Vermeer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenneth Vermeer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winny Haatrecht yapmaktadır. Kenneth Vermeer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 7 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Kenneth Vermeer'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenneth Vermeer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kennethvermeer1

http://www.instagram.com/kennethvermeer/

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Kenneth Vermeer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenneth Vermeer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kenneth Vermeer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenneth Vermeer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2002 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2005 yılında Ajax

1 Temmuz 2007 yılında Willem II

30 Haziran 2008 yılında Ajax

1 Eylül 2014 yılında Feyenoord

19 Ocak 2018 yılında Club Brugge

30 Haziran 2018 yılında Feyenoord

15 Ocak 2020 yılında LAFC

16 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

7 Mayıs 2021 yılında Cincinnati

Kenneth Vermeer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenneth Vermeer şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenneth Vermeer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neerlandia, Ajax

Hollanda takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda B takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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