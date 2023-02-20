Raymon Gaddis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymon Gaddis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymon Gaddis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymon Gaddis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymon Gaddis 13 Ocak 1990 tarihinde Indianapolis, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymon Gaddis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libero Sports yapmaktadır. Raymon Gaddis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raymon Gaddis'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raymon Gaddis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/raygaddis

http://www.instagram.com/ray_gaddis/

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Raymon Gaddis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymon Gaddis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Raymon Gaddis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymon Gaddis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Reading Rage

1 Ağustos 2010 yılında WV Mountaineers

1 Mayıs 2011 yılında Reading United

1 Ağustos 2011 yılında WV Mountaineers

12 Ocak 2012 yılında Philadelphia

4 Mart 2021 yılında ara verdi

5 Ocak 2022 yılında Cincinnati

Raymon Gaddis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymon Gaddis şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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