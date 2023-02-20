Obinna Nwobodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obinna Nwobodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obinna Nwobodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obinna Nwobodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obinna Nwobodo 29 Kasım 1996 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Obinna Emmanuel Nwobodo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obinna Nwobodo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stijn Vanlerberghe yapmaktadır. Obinna Nwobodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Obinna Nwobodo'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Obinna Nwobodo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nwobodo_obinna/

Haberin Devamı

Obinna Nwobodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obinna Nwobodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Obinna Nwobodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obinna Nwobodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

17 Eylül 2020 yılında Göztepe

13 Nisan 2022 yılında Cincinnati

Obinna Nwobodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obinna Nwobodo şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Obinna Nwobodo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.