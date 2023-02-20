Alvaro Barreal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Barreal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Barreal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Barreal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Barreal 17 Ağustos 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Barreal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Consult yapmaktadır. Alvaro Barreal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Barreal'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Barreal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvarobarreal00

http://www.instagram.com/alvarobarreal31/

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Alvaro Barreal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Barreal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Barreal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Barreal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

2 Eylül 2020 yılında Cincinnati

Alvaro Barreal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Barreal şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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