Stiven Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stiven Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stiven Jimenez 24 Haziran 2007 tarihinde Riverdale, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stiven Jimenez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiven Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 7 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Stiven Jimenez'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Stiven Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stiven Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Kasım 2022 yılında Cincinnati
Stiven Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stiven Jimenez şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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