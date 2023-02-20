Stiven Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stiven Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stiven Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.