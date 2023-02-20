Malik Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malik Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malik Pinto 9 Ağustos 2002 tarihinde Durham, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malik Pinto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Malik Pinto'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Malik Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malik Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FCC Academy
1 Ağustos 2021 yılında PrincetonTigers
6 Ocak 2023 yılında Cincinnati
Malik Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malik Pinto şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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