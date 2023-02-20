Malik Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malik Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malik Pinto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.