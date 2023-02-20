Evan Louro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Louro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Louro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Louro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Louro 19 Ocak 1996 tarihinde South River, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Evan Michael Louro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Louro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Evan Louro'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Louro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/evanlouro123

http://www.instagram.com/evanlouro1/

Evan Louro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Louro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evan Louro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Louro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Michigan

23 Ocak 2017 yılında New York RB

22 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

29 Nisan 2017 yılında New York RB

5 Mayıs 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2018 yılında New York RB

7 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

21 Ocak 2020 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Cincinnati

Evan Louro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Louro şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.