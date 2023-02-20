Joey Akpunonu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Akpunonu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Akpunonu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joey Akpunonu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joey Akpunonu {dogum-tarihi} tarihinde Toledo, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joey Akpunonu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joey Akpunonu'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joey Akpunonu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joey Akpunonu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Cincinnati
Joey Akpunonu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joey Akpunonu şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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