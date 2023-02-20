Joey Akpunonu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Akpunonu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joey Akpunonu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joey Akpunonu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.