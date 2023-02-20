Santiago Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Arias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Arias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Arias 13 Ocak 1992 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Arias Naranjo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Arias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Arias'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Arias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/santiagoarias13

http://www.instagram.com/santiagoarias13/

http://www.facebook.com/SantiagoAriasCo

Santiago Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2011 yılında Sporting CP

13 Temmuz 2013 yılında PSV Eindhoven

31 Temmuz 2018 yılında Atlético Madrid

24 Eylül 2020 yılında Leverkusen

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

30 Ağustos 2021 yılında Granada

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

10 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2023 yılında Cincinnati

Santiago Arias kimdir

Santiago Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Arias şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Santiago Arias nereli

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