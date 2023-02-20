Paul Walters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Walters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Walters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Walters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Walters 11 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Walters Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Walters'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Paul Walters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Walters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında N. Wildcats
20 Ocak 2023 yılında Cincinnati
Paul Walters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Walters şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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