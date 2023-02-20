Alec Kann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Kann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alec Kann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alec Kann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alec Kann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Kann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alec Kann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Kann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alec Kann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alec Kann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alec Kann 8 Ağustos 1990 tarihinde Decatur, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alec Kann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Alec Kann'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alec Kann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleckann/

Alec Kann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alec Kann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alec Kann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alec Kann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Mississippi

1 Ağustos 2010 yılında Furman Paladins

23 Mart 2012 yılında Charleston

19 Mart 2013 yılında Chicago

1 Haziran 2014 yılında Charlotte

1 Ocak 2015 yılında Chicago

1 Nisan 2015 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2015 yılında Chicago

11 Aralık 2015 yılında Kansas City

19 Temmuz 2016 yılında Swope Park

23 Temmuz 2016 yılında Kansas City

13 Aralık 2016 yılında Atlanta

15 Eylül 2017 yılında Charleston

30 Kasım 2017 yılında Atlanta

14 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

16 Aralık 2021 yılında Cincinnati

Alec Kann kimdir

Alec Kann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alec Kann şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lakeside High School

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alec Kann nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Franklin Nyenetue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Nyenetue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Nyenetue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Nyenetue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanin Ayer Boya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanin Ayer Boya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanin Ayer Boya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanin Ayer Boya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominique Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominique Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!