Alec Kann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Kann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alec Kann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alec Kann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alec Kann 8 Ağustos 1990 tarihinde Decatur, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alec Kann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Alec Kann'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alec Kann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleckann/

Alec Kann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alec Kann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alec Kann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alec Kann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Mississippi

1 Ağustos 2010 yılında Furman Paladins

23 Mart 2012 yılında Charleston

19 Mart 2013 yılında Chicago

1 Haziran 2014 yılında Charlotte

1 Ocak 2015 yılında Chicago

1 Nisan 2015 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2015 yılında Chicago

11 Aralık 2015 yılında Kansas City

19 Temmuz 2016 yılında Swope Park

23 Temmuz 2016 yılında Kansas City

13 Aralık 2016 yılında Atlanta

15 Eylül 2017 yılında Charleston

30 Kasım 2017 yılında Atlanta

14 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

16 Aralık 2021 yılında Cincinnati

Alec Kann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alec Kann şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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