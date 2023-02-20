Luciano Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Acosta 31 Mayıs 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Federico Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Acosta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Luciano Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Luciano Acosta'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Acosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LuchoAcosta94

http://www.instagram.com/luchoacosta17/

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Luciano Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors

24 Ocak 2015 yılında Estudiantes

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors

15 Şubat 2016 yılında D.C. United

31 Aralık 2016 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2017 yılında D.C. United

1 Ocak 2020 yılında Atlas

17 Mart 2021 yılında Cincinnati

Luciano Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Acosta şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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