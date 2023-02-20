Brandon Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandon Vazquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brandon Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Vazquez 14 Ekim 1998 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Vazquez Toledo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Vazquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 20 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Brandon Vazquez'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brandon Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Brvndonv

Brandon Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brandon Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tijuana U17

1 Temmuz 2016 yılında Tijuana U20

1 Ocak 2017 yılında Atlanta

24 Nisan 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

8 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

18 Kasım 2019 yılında Atlanta

19 Kasım 2019 yılında Nashville

20 Kasım 2019 yılında Cincinnati

Brandon Vazquez kimdir

Brandon Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Vazquez şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Brandon Vazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

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Brandon Vazquez nereli

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