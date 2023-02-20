Nick Hagglund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Hagglund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nick Hagglund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nick Hagglund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nick Hagglund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Hagglund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nick Hagglund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Hagglund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Hagglund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Hagglund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Hagglund 14 Eylül 1992 tarihinde Cincinnati, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Stuart Hagglund şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Hagglund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nick Hagglund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nick Hagglund'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Hagglund Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nickismyname

http://www.instagram.com/hagglundn/

Nick Hagglund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Hagglund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nick Hagglund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Hagglund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2014 yılında Toronto

15 Nisan 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

23 Ocak 2019 yılında Cincinnati

Nick Hagglund kimdir

Nick Hagglund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Hagglund şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cincinnati United

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nick Hagglund nereli

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