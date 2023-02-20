Yuya Kubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Kubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Kubo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuya Kubo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuya Kubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Kubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Kubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Kubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Kubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Kubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Kubo 24 Aralık 1993 tarihinde Yamaguchi, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 久保 裕也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Kubo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&Y Management yapmaktadır. Yuya Kubo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yuya Kubo'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuya Kubo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuboyuya31/

Yuya Kubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Kubo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuya Kubo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Kubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Kyoto Sanga

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

25 Ocak 2017 yılında KAA Gent

19 Ağustos 2018 yılında Nürnberg

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

9 Ocak 2020 yılında Cincinnati

Yuya Kubo kimdir

Yuya Kubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Kubo şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Yamaguchi, Kyoto Sanga FC (2009-2011)

Yuya Kubo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 14 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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Yuya Kubo nereli

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