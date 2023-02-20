İan Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Murphy 16 Ocak 2000 tarihinde Redlands, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Murphy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. İan Murphy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İan Murphy'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İan Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Blue Devils

11 Ocak 2022 yılında Cincinnati

İan Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Murphy şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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