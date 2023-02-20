Matt Miazga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Miazga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Miazga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Miazga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Miazga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Miazga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Miazga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Miazga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Miazga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Miazga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Miazga 19 Temmuz 1995 tarihinde Clifton, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Miazga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Miazga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Matt Miazga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Miazga'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matt Miazga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MattMiazga3

Matt Miazga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Miazga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matt Miazga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Miazga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında New York RB

30 Ocak 2016 yılında Chelsea

31 Ağustos 2016 yılında Vitesse

30 Haziran 2018 yılında Chelsea

6 Ağustos 2018 yılında FC Nantes

24 Ocak 2019 yılında Chelsea

25 Ocak 2019 yılında Reading

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea

24 Temmuz 2019 yılında Reading

23 Temmuz 2020 yılında Chelsea

3 Ekim 2020 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2021 yılında Chelsea

20 Ağustos 2021 yılında Alavés

30 Haziran 2022 yılında Chelsea

4 Ağustos 2022 yılında Cincinnati

Matt Miazga kimdir

Matt Miazga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Miazga şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

New York Red Bulls (2009-2013)

Matt Miazga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Matt Miazga nereli

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