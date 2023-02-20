Marco Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Angulo 8 Mayıs 2002 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Angulo Solórzano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Marco Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Angulo'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angulito_08/

Marco Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente B

7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2021 yılında Independiente B

1 Ocak 2022 yılında Independiente

31 Ocak 2023 yılında Cincinnati

Marco Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Angulo şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rocafuerte SC (-5/2017)

Ekvador takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.