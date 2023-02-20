Marco Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Angulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Angulo 8 Mayıs 2002 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Angulo Solórzano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Marco Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Angulo'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angulito_08/

Marco Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente B

7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2021 yılında Independiente B

1 Ocak 2022 yılında Independiente

31 Ocak 2023 yılında Cincinnati

Marco Angulo kimdir

Marco Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Angulo şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rocafuerte SC (-5/2017)

Marco Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Marco Angulo nereli

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